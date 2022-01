Berlin-Schöneberg: An Demenz erkrankter Senior vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem an Demenz erkrankten Senior.

Horst Labudda wird laut Polizei seit den Mittagsstunden des 20. Januar vermisst. Er wurde zuletzt gegen 13.30 Uhr in der Wohngemeinschaft Arche Noah an der Feurigstraße in Schöneberg gesehen. Dort verließ der 80-Jährige über ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses die Einrichtung und kletterte hinaus auf die Straße.

Horst Labudda ist 175 cm bis 185 cm groß und schlank. Er trägt einen Dreitagebart und hat weiße Haare. Bekleidet ist er mit einem grauen Pullover, einer grauen Jogginghose und offenen grünen Plastikpantoffeln. Er ist ohne Jacke unterwegs und hat weder Personalpapiere noch Schlüssel oder Bargeld bei sich. Herr Labudda ist demenzbedingt orientierungslos.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat Horst Labudda seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens am 20. Januar 2022, 13.30 Uhr gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473445 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.