Berlin: "Explosionsartige Geräusche" - Menschen wählen Notruf

Berlin. In der vergangenen Nacht haben zahlreiche Berlinerinnen und Berliner wegen lauter Knallgeräusche den Notruf gewählt. Die explosionsartigen Geräusche seien im westlichen Stadtgebiet zu hören gewesen. Laut eines Twitter-Nutzers traten die Geräusche alle 15 bis 20 Sekunden auf.

Viele haben letzte Nacht den Notruf gewählt und uns angeschrieben, weil gegen 0.30 Uhr explosionsartige Geräusche im westlichen Stadtgebiet zu hören waren.

Die Geräusche wurden im Heizkraftwerk Spandau verursacht & hatten technische Gründe. Personen waren nicht gefährdet.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 21, 2022

Die Geräusche konnten durch Einsatzkräfte in Siemensstadt (Spandau) ausgemacht werden. Laut Polizei knallte es etwa 20-mal kurz hintereinander in dem Heizkraftwerk an der Otternbuchtstraße. Die Geräusche hatten technische Gründe. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich durch Reglungsschwankungen Sicherheitsventile einer Dampfleitung geöffnet. Dadurch sei es zu den lauten Geräuschen gekommen.

Diese hätten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt aus dem Schlaf gerissen. "Eine Gefährdung für die Bevölkerung lag jedoch zu keiner Zeit vor", erklärte die Polizei.

Bereits 2017 hatte ein technischer Defekt im Heizkraftwerk Reuter West Anwohner in Charlottenburg und Siemensstadt alarmiert. Damals gingen Hunderte Notrufe wegen Lärms in der Nacht bei der Polizei ein. Der Grund: Ein Waschbär hatte sich in den Katakomben des Heizkraftwerkes verirrt und in einem 110-Kilovolt-Transformator einen Kurzschluss verursacht. Was folgte, waren ein greller Blitz und ein lauter Knall.

