Prenzlauer Berg: Drei Verletzte bei Unfall mit einer Tram

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 21. Januar 2022.

Prenzlauer Berg: Drei Verletzte bei schwerem Unfall mit einer Tram

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg (Pankow) ist am Donnerstag ein Mensch unter eine Tram geraten und schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag. Die Person sei am frühen Abend an der Landsberger Allee, Ecke Storkower Straße unter der Tram eingeklemmt worden und später mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Zwei weitere Personen seien leicht verletzt worden. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge 33 Feuerwehrleute beteiligt. Er sei inzwischen beendet, sagte der Feuerwehrsprecher. Weitere Details zum Unfallgeschehen seien noch nicht bekannt.

Der Berliner Polizei zufolge waren an dem schweren Verkehrsunfall eine Tram und ein Fahrzeug beteiligt. Laut der Berliner Vekehrsinformationszentrale hatte der Verkehrsunfall einen Stau auf den Straßen zur Folge. Die Tram-Linien M5, M6 und M8 wurden unterbrochen oder umgeleitet.

Prenzlauer Berg: Brand in Kirche - Feuerwehr im Einsatz

Der Altar einer Kirche brannte.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr hat am Donnerstag einen Brand in einer Kirche an der Wisbyer Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) gelöscht. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, stand ein Altar in Flammen. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, wurde die Paul-Gerhardt-Kirche belüftet. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Marzahn-Hellersdorf: Nissan kollidiert mit Audi

In Marzahn-Hellersdorf kollidierte ein Nissan mit einem Audi.

Foto: Peise

An der Kreuzung Janusz-Korczak-Straße / Kurt-Weill-Platz in Marzahn-Hellersdorf ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem Nissan und einem Audi gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge fuhr ein Nissan-Fahrer auf der Janusz-Korczak-Straße in Richtung Senftenberger Straße. Dieser sei mit erhöhter Geschwindigkeit trotz des starken Schneefalls um die Kurve gefahren und seitlich in den Audi gekracht. Die Audi-Fahrer stand unter Schock, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

In Hellersdorf kam es zu einem Auffahrunfall.

Foto: Peise

Etwa zehn Minuten später kam es an der Kreuzung Landsberger Chaussee / Zossener Straße in Hellersdorf zu einem Auffahrunfall. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. An allen Autos entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Baruth/Mark: Lastwagen und Feuerwehr-Fahrzeug verunglücken bei Glätte - Verletzte

Einsatzkräfte arbeiten an einem verunglückten Feuerwehrfahrzeug. Erst verunglücken zwei Lastwagen bei Glätte, dann kippte ein zur Hilfe gerufenes Feuerwehrfahrzeug um.

Foto: Julian Stähle/TNN/dpa

Erst verunglückten zwei Lastwagen bei Glätte, dann kippte ein zur Hilfe gerufenes Feuerwehrfahrzeug um: Bei zwei Unfällen kurz hintereinander sind am Donnerstagabend bei Merzdorf (Landkreis Teltow-Fläming) mehrere Feuerwehrleute nach Polizeiangaben verletzt worden. Zunächst hatte sich demnach ein Lkw auf der Straße gedreht und war verunglückt. Ein zweiter Lastwagen wurde in den Unfall verwickelt und hatte Spiegelschäden, wie der Sprecher des Lagezentrums sagte.

Bei der Anfahrt zu diesen Lkws sei das Feuerwehrfahrzeug auf „spiegelglatter“ Straße ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Nach ersten Angaben wurden dabei drei Insassen verletzt. Einer von ihnen sei im Hubschrauber in eine Klinik gekommen, so der Sprecher. Details zum genauen Ablauf und zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.