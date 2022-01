Polizei stoppt Koks-Taxi: Kleinere Menge Drogen entdeckt

Berlin. Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain ein sogenanntes Koks-Taxi aus dem Verkehr gezogen und eine kleinere Menge Drogen beschlagnahmt. Streifenkräfte schöpften am Mittwochabend in der Richard-Sorge-Straße Verdacht, dass in dem Auto mit Drogen gehandelt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zivilfahnder kontrollierten den 40 Jahre alten mutmaßlichen Käufer, nachdem dieser aus dem Wagen gestiegen war, und fanden bei ihm zwei Reagenzgefäße mit vermutlich Kokain darin.

Anschließend überprüften die Polizisten den Angaben zufolge den 48 Jahre alten Fahrer und sein Auto. Die Ermittler stellten rund 20 mit weißem Pulver gefüllte Laborgefäße, Bargeld in einem unteren vierstelligen Betrag, ein verbotenes Messer, Mobiltelefone, einen Wohnungsschlüssel sowie einen Schlüssel zu einem weiteren Auto sicher. In dem zweiten Wagen wurden rund zehn mit weißem Pulver gefüllte Reagenzgefäße entdeckt.

Auch die Wohnung und ein Lokal wurden durchsucht. Gefunden wurde dort allerdings nichts. In dem Lokal war der mutmaßliche Drogendealer als Besitzer eingetragen. Die Wohnung gehörte jemand anderem. Die Ermittlungen dauern an.

