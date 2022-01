In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 20. Januar 2022.

Radfahrerin am Innsbrucker Platz schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Innsbrucker Platz in Schöneberg ist eine radfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein Autofahrer die Frau an, die daraufhin gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Nach ersten Angaben wurden insgesamt drei Personen bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer, darunter die Radfahrerin. Die Verletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern und Notärzten erstversorgt und anschließend zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Verkehrsermittlungsdienst hat vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.