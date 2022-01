Lichtenberg: Mann lebensgefährlich verletzt – Zeuge gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem potentiellen Zeugen. Der abgebildete Mann soll nach bisherigen Informationen Beobachter eines versuchten Totschlags in einer Grünanlage an der Möllendorfstraße in Lichtenberg am Vormittag des 16. September 2021 geworden sein. Dabei war ein 52 Jahre alter Obdachloser so schwer verletzt worden, dass er mehrere Wochen im Koma lag.

Versuchter Totschlag in Berlin-Lichtenberg - die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Auch andere Personen, die die Tat beobachtet und sich bislang nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. In dem Fall waren ein 29 und ein 36 Jahre alter Mann bereits festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.



Hinweise gehen an die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911444, per E-Mail an LKA114-Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.