In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 19. Januar 2022.

A113: Smart-Fahrer überlebt Horror-Unfall schwer verletzt

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr verlor der Fahrer eines Smart auf der A113 im Ortsteil Baumschulenweg aus bisher ungeklärter Ursache zwischen Anschlussstelle Späthstraße und Abfahrt Johannisthaler Chaussee die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Er krachte wie ein Ping-Pong-Ball in beide Leitplanken und überschlug sich mehrfach. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf über 200 Meter. Der Fahrer konnte aus dem Wrack befreit werden und wurde durch alarmierte Rettungssanitäter und einen Notarzt erstversorgt. Nach rund 30 Minuten war der Fahrer stabilisiert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde dokumentiert und vermessen. Für diesen Zeitraum blieb die A113 Höhe Johannisthaler Chaussee gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Baumschulenweg: Kleintransporter brennt lichterloh

Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung in Baumschulenweg.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 20.40 Uhr stand am Dienstagabend auf der Südostalleebrücke in Baumschulenweg ein Kleintransporter lichterloh in Flammen. Die Berliner Feuerwehr konnte trotz ihres raschen Eintreffens ein Ausbrennen nicht mehr verhindern. Laut Informationen von vor Ort wird gegenwärtig von Brandstiftung ausgegangen.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Müggelheim: 18-Jähriger beim Autoreparieren unter Wagen eingeklemmt

Ein 18-Jähriger ist in Müggelheim beim Reparieren eines Autos unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr habe den jungen Mann am Dienstagabend befreit, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Wagenheber in der Garage weggerutscht. Weitere Details zum dem Vorfall im Bezirk Treptow-Köpenick lagen zunächst nicht vor.

