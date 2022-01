In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 18. Januar 2022.

Neukölln: Mann bedroht Passanten mit Schreckschusswaffe

Passanten sind am Montagabend in Neukölln von einem Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Unter den bedrohten Fußgängern seien auch drei Minderjährige im Alter zwischen zehn und 16 Jahren gewesen. Der 31-Jährige habe zudem die Herausgabe von zehn Euro gefordert. Es wurden keine Personen verletzt, hieß es von der Polizei am Dienstag.

Beamte nahmen den 31-Jährigen und seinen 20 Jahre alten Begleiter in der Nähe fest. Der 20-Jährige wurde später wieder entlassen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Einsatzkräfte die Schreckschusswaffe sicher. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und Bedrohung in mindestens vier Fällen dauern an.

Marzahn: Rollstuhlfahrerin von Tram erfasst

In Marzahn ist am Montag eine Rollstuhlfahrerin von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte die 78-Jährige gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Pekrunstraße / Allee der Kosmonauten / Kienbergstraße mit ihrem Elektrorollstuhl die Gleise und übersah vermutlich die Tram der Linie M8. Der 50 Jahre alte Tram-Fahrer habe mehrmals gehupt. Trotz Notbremsung habe der Zug den Rollstuhl erfasst. Rettungskräfte brachten die Seniorin, die äußerlich keine Verletzungen aufwies, in ein Krankenhaus. Der Tram-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Mitte: Festnahme nach Einbruch in Auto

Nach einem Einbruch in ein Auto in Mitte ist am Montag ein Mann festgenommen worden. Zuvor hatten Zivilfahnder gegen 15 Uhr beobachtet, wie ein Duo an der Kommandantenstraße eine Scheibe eines Fahrzeugs zerstörte. Aus dem Pkw nahmen sie Dinge und gingen in ein Haus an der Leipziger Straße. Kurze Zeit später kamen sie mit einer weiteren Person wieder heraus. Fahnder sahen, wie sie eine Handtasche wegwarfen und sich dann in unterschiedliche Richtungen entfernten. Ein 32-jähriger Mann aus der Gruppe ging dann wieder ins Haus.

Die Fahnder konnten die Wohnung des Mannes ausfindig machen. Daraufhin wurden die Räume einem richterlichen Beschluss durchsucht. Dort fanden die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial. Der 32-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen. Er wurde an das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte in Kraftfahrzeuge der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

A10: Zusammenstoß auf Autobahn bei glatter Fahrbahn - ein Verletzter

Beim Zusammenstoß mit einem Laster auf der Autobahn A10 zwischen den Anschlüssen Berlin-Hohenschönhausen und Berlin-Marzahn ist ein 61 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Frankfurt/Oder mitteilte. Der Laster hatte am Dienstagmorgen bei glatter Fahrbahn zudem die Mittelleitplanke durchbrochen. Der linke Fahrstreifen Richtung Frankfurt blieb wegen der Bergung des Lasters mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar. Auf der Gegenfahrbahn bildete sich wohl wegen Schaulustiger ein Stau von vier bis fünf Kilometern.

Tempelhof: Abzugsrohr eines Restaurants brennt

Auf dem Tempelhofer Damm gab es am Montagabend einen Feuerwehreinsatz.

Foto: Peise

In Tempelhof hat es am Montagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Informationen von vor Ort zufolge brannte ein Abzugsrohr eines Restaurants am Tempelhofer Damm. Menschen wurden nicht verletzt.