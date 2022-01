Vor zwei Jahren: Hotel in Berlin mit Waffen überfallen – Verdächtige gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Berlin. Nach zwei Jahren fahndet die Berliner Polizei öffentlich nach zwei Männern, die im Dezember 2019 ein Hotel mit Waffen überfallen haben. Zu den gesuchten Tatverdächtigen veröffentlichte die Behörde nun zwei Bilder aus einer Überwachungskamera.

Die Staatsanwaltschaft lobte für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die die Täter überführt werden können, eine Belohnung von bis zu 1000 Euro aus.

Das Duo bedrohte am 15. Dezember 2019 gegen 3.30 Uhr in der Lobby des "Ameron Hotel Abion Spreebogen" in Moabit (Mitte) zwei Hotelmitarbeiter mit Waffen. Die Räuber forderten die Herausgabe von Wertsachen. Die Angestellten kamen der Aufforderung nach. Sie beobachteten die Tatverdächtigen anschließend dabei, wie sie Bargeld aus einem Safe entwendeten. Danach flüchteten die Männer durch den Kleinen Tiergarten in Richtung Lübecker Straße.

Tatverdächtiger 1:

Foto: Polizei Berlin

ca. 30 bis 35 Jahre

ca. 175 bis 180 cm

kräftige Statur/ wirkte breit gebaut

auffälliger Gang mit steifem Oberkörper

sprach gutes Deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent

trug dunkle Bekleidung, Jacke, Jeans, Wollmütze, helle bläuliche Handschuhe

mit rotem Stofftuch teilmaskiert

Tatverdächtiger 2:

Foto: Polizei Berlin

ca. 35 bis 40 Jahre alt

ca. 170 bis 175 cm groß

schmale Gestalt

sprach gutes Deutsch mit leicht osteuropäischen Akzent

komplett schwarz gekleidet; Oberteil mit weißem „BOSS“-Aufdruck; Winterjacke, Mütze, Handschuhe

mit hochgezogener Kapuze und schwarzen Stofftuch / Schal teilmaskiert

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer kennt die abgebildeten Personen, kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort beziehungsweise Wohnort der Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273130 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.