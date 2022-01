Berlin-Lichterfelde: 18-Jähriger erstochen - vier Männer festgenommen

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Lichterfelde erstochen. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Berlin. Am S-Bahnhof Lichterfelde-Süd ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Der Jugendliche starb wenig später im Krankenhaus. Laut Polizei sollen zuvor gegen ein Uhr in einer Grünanlage an der Réaumurstraße zwei Gruppen junger Männer in Streit geraten sein. Dabei sei der 18-Jährige niedergestochen worden.

Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Jugendlichen, konnten sein Leben jedoch nicht retten. Er starb wenig später in der Klinik. In der Nähe des Bahnhofs nahmen Einsatzkräfte vier junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahre fest und überstellten sie der 1. Mordkommission, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.