In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 16. Januar 2022.

Neukölln: Auseinandersetzung auf Pannierstraße - Verletzte

Mehrere Personen sind am Sonnabend gegen 19.45 Uhr auf der Pannierstraße in Neukölln aneinander geraten. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden mindestens zwei Personen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Person soll Stichverletzungen erlitten haben. Die Polizei hat mehrere Menschen festgenommen.

Die Pannierstraße war zwischen Sonnenallee und der Weserstraße für knapp 1,5 Stunden vollständig gesperrt. Ein Großaufgebot der Berliner Polizei mit zivilen Sondereinsatzkräften war vor Ort. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Kreuzberg: Unfall zwischen Transporter und Taxi

Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Foto: Pudwell

Auf dem Mehringdamm in Kreuzberg hat es am frühen Sonntagmorgen einen Unfall zwischen einem Fahrer eines Miet-Transporters und ein wartendes Taxi gegeben. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.

Hellersdorf: Mehrere Diebe festgenommen

Im Kofferraum entdeckten die Polizisten die entwendeten Sachen.

Foto: Peise

Mehrere Männer sind am Sonnabend nach einem Diebstahl in Hellersdorf festgenommen worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll das Trio zuvor im Kaufpark Eiche in Ahrensfelde Baby-Nahrungsmittel entwendet haben. Polizisten konnten mit der Hilfe von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes die Männer auf der Janusz-Korczak-Straße vorläufig festnehmen. In dem Auto wurde Diebesgut gefunden - u.a. die Baby-Nahrung. Die Ermittlungen dauern an.