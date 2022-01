In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 15. Januar 2022.

Görlitzer Park: Mutmaßlicher Drogendealer flüchtet vor Polizei und springt in Teich

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Freitagabend im Görlitzer Park in Kreuzberg vor der Polizei geflüchtet und in einen Parkteich gesprungen. Die Einsatzkräfte forderten die Feuerwehr mit einem Schlauchboot und einen Hubschrauber an, da sie nicht wussten, wie tief das Gewässer ist. Eine Stunde nachdem der Mann ins Wasser gesprungen war, konnte er von der Feuerwehr gefunden werden. Der Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam nicht mehr zum Einsatz. Informationen von vor Ort zufolge war der Mann nicht ansprechbar. Am Ufer sei er von Rettungskräften erstversorgt worden. Der stark unterkühlte Patient wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gesundbrunnen: Brand in Wohnung - Zehn Personen gerettet

In Gesundbrunnen brannte es in einer Wohnung.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Gesundbrunnen (Mitte) ausgerückt. In einer Wohnung an der Müllerstraße war ein Feuer ausgebrochen. Zehn Personen wurden mit Fluchthauben gerettet. Es wurde niemand verletzt. Insgesamt 40 Personen wurden vor Ort betreut. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz.

