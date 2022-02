Mann in Berlin erschossen - Polizei fasst Verdächtigen

Berlin. Ermittlungserfolg für die achte Mordkommission der Berliner Polizei: Die Beamten haben am Mittwochmorgen einen Mann festgenommen, der in Gesundbrunnen einen 47 Jahre alten Bekannten erschossen haben soll.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Mörder gegen 6 Uhr in einer Wohnung in Wedding fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Er soll noch am Mittwoch einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls überstellt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zu diesem Zweck sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen und wies in diesem Zusammenhang auf ein Bild des Opfers hin.

Foto: Polizei Berlin

Die Leiche des 47-Jährigen war am 13. Januar gegen 19 Uhr an der Kühnemannstraße 30 in Reinickendorf in einem BMW X5 gefunden worden. Ein Zeuge hatte den Rettungsdienst alarmiert, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachte, wo er in der folgenden Nacht starb.

Tötungsdelikt in Gesundbrunnen - die Polizei fragt weiterhin

Wer hat am 13. Januar 2022 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgebildeten Mann oder dem dargestellten Fahrzeug gemacht?

Wer hat den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CB 473 am 13. Januar 2022 gesehen und kann Angaben zu möglicherweise weiteren Fahrzeuginsassen machen?

Wer hat am 13. Januar 2022 zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Kühnemannstraße gemacht und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911888, per E-Mail an lka118-hinweis@polizei.berlin.de , an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.