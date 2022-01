In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 14. Januar 2022.

Heiligensee: Verletzte Person nach Hausbrand

Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Rotwildpfad in Heiligensee (Reinickendorf) verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brannte in der Nacht das Dachgeschoss des Wohnhauses. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Dachkonstruktion war das Löschen des Brandes nach Angaben der Feuerwehr schwierig, so dass der Einsatz vier Stunden andauerte. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Update: Es brannte in einem Einfamilienhaus im Rotwildpfad. Eine Person kam verletzt in eine Klinik. Brandbekämpfung im DG war aufgrund Konstruktion und Eindeckung schwierig. Trupps mussten mehrfach abgelöst werden. Einsatzdauer 4h. Auch am Ort #FF_Heiligensee, #FF_Wilmersdorf pic.twitter.com/fbLP0EQ5jB — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 14, 2022

Flughafen BER: Feuerwehreinsatz - Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen

Am Flughafen BER im Terminal 1-2 hat es am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Der Grund ist bislang nicht bekannt. Der Zugverkehr war für etwa 30 Minuten unterbrochen. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S45 und S9, bei den Regionalbahnen der Deutschen Bahn die Linien RE7, RB24, FEX, RB14 und RB22.

