Brandenburg: 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Rheinsberg. Die Brandenburger Polizei bittet bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen um Hilfe. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilte, wurde Lisa R. am Sonntag 9. Januar 2022, als vermisst gemeldet. Gegen 17 Uhr war die Jugendliche zu einem Spaziergang aufgebrochen und seither nicht mehr in eine Kinder- und Jugendeinrichtung in der Straße Untermühle in Rheinsberg zurückgekehrt.

Die 15-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung. Die Polizei geht von einer Eigengefährdung aus, weshalb nach Lisa R. nun öffentlich gesucht wird. Bei dem Verlassen der Einrichtung trug Lisa R. einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Rock sowie eine schwarze Jogginghose. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie nach ihrem Verschwinden öffentliche Verkehrsmitteln genutzt hat, so die Ermittler. In Berlin würden sich Kontakte befinden, die durch die Polizei ergebnislos geprüft worden seien. Auch liegen Hinweise dafür vor, dass die Jugendliche sich nach Hessen oder Hamburg begeben haben könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Lisa R. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion in Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391-3450 zu melden.