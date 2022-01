Spandau: Schwerer Unfall mit SUV - Vater und Kind unverletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 13. Januar 2022.

Spandau: Schwerer Unfall mit SUV - Vater und Kind bleiben unverletzt

In Spandau hat sich am späten Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines VW Tiguan kam gegen 23.50 Uhr an der Kreuzung Freiheit Höhe Pichelswerderstraße von der Fahrbahn ab. Der SUV prallte gegen den Bordstein und fuhr dann ein Verkehrsschild und den Zaun eines Autohandels um.

An einem geparkten Lastwagen kippte der fast zwei Tonnen schwere SUV um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer und sein zehn Jahre alter Sohn blieben bei dem Unfall unverletzt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Mit Hilfe eines Luftkissens wurde zwischen Unfallauto und Lastwagen Abstand geschaffen, um den Lkw nicht weiter zu beschädigen. Mit Hilfe eines Rüstwagens der Feuerwehr wurde der SUV wieder aufgerichtet.

Alt-Hohenschönhausen: Mercedes brennt aus - Kleinwagen landet in Tram-Gleisen

Lichtenberg: Ein Mercedes der E-Klasse ist ausgebrannt.

Foto: Thomas Peise

In Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat es am Mittwochabend gebrannt. An der Hauptstraße stand gegen 20 Uhr ein Unterstand mit einem Mercedes E-Klasse in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Die Hauptstraße war zeitweise voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Es waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Als die Einsatzkräfte noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, fuhr ein aus der Hauptstraße kommender Suzuki an einer Mittelinsel in die Tram-Gleise. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr holte das Fahrzeug von den Gleisen.

Lichtenberg: Ein Kleinwagen ist von der Straße abgekommen.

Foto: Thomas Peise

Kreuzberg: Sperrmüll brennt in Hochhaus

Am Mittwochabend hat es in einem Hochhaus in Kreuzberg gebrannt. Aus bisher unbekannter Ursache war Sperrmüll in der siebten Etage eines elfgeschossigen Wohnhauses am Hafenplatz in Brand geraten. 44 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

#Brand in #Kreuzberg⁰Am #Hafenplatz brannte Gerümpel im 7. OG eines 11-gesch. Wohngeb. #Rauchausbreitung auf Geschoss, Treppenraum, durch verkeilte offene Rauchschutztür auf Nebengebäude. 44 Kräfte der @Berliner_Fw löschten schnell und verhinderten Schlimmeres, waren 2 h tätig. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 12, 2022

Cottbus: Weihnachtsbaum in Flammen - eine Verletzte

In Cottbus hat ein Weihnachtsbaum in einer Altbauwohnung gebrannt, eine 72-Jährige ist dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Frau am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand sind auch zwei Fensterscheiben in der Wohnung zu Bruch gegangen, die Splitter der Scheibe beschädigten zwei Fahrzeuge, die vor denm Haus standen.