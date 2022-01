Die Unbekannte soll vier Vermummte in die Wohnung eines 27-Jährigen eingelassen haben. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Fahndung in Berlin

Schwerer Raub in Prenzlauer Berg: Wer kennt "Leonie"?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem bewaffneten Raubüberfall in Prenzlauer Berg mit dem Foto einer jungen Frau nach den Tatverdächtigen.

Wie die Ermittler am Mittwochvormittag mitteilten, ereignete sich der Überfall am 26. November 2021. Demnach soll die auf dem Foto abgebildete Unbekannte ihre vier Mittäter in die Wohnung eines 27-Jährigen eingelassen haben.

Die vier Männer sollen den 27-Jährigen gegen 21.15 Uhr mit einer Pistole bedroht, ihn zu Boden gebracht und dann seine Arme auf den Rücken gefesselt haben. Anschließend sollen die Täter die Wohnung durchsucht haben. Dabei sollen sie ein Handy, Geld und die Schlüssel eines Autos geklaut haben, das die Täter anschließend stahlen.

Selfie von "Leonie" wird bei der Fahndung eingesetzt

Nachdem die junge Frau und die vier vermummten Männer die Wohnung verlassen hatten, konnte sich der noch immer Gefesselte selbständig befreien und über Nachbarn die Polizei alarmieren.

Der überfallene 27-Jährige hatte laut Angaben der Ermittler die junge Frau, nach der hier gesucht wird, wenige Tage vor der Tat über soziale Medien kennengelernt. Sie stellte sich ihm dabei als "Leonie" vor und schickte ihm das Selfie, das nun zur Fahndung eingesetzt wird.

Überfall in Prenzlauer Berg - die Berliner Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder Aufenthaltsorten der Person machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, 13437 Berlin-Reinickendorf, unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an Dir1K31@polizei.berli.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

