In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 12. Januar 2022.

Westend: Sechs Menschen aus brennendem Wohnhaus gerettet

Sechs Personen hat die Feuerwehr aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in der Knobelsdorffstraße in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) gerettet. Wie die Feuerwehr auf Twitter weiter mitteilte, wurde eine verletzte Person in der Nacht zum Mittwoch ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war im Keller des achtstöckigen Gebäudes ausgebrochen, hieß es weiter.

In der #Knobelsdorffstraße brannte es im Keller eines 8-gesch. Wohngebäudes. 4 Personen wurden mit Brandfluchthauben und 2 Personen über eine #DLK in Sicherheit gebracht. Eine Person kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Eingesetzt 1 C-Rohr, 9 PA. Nach 3h jetzt Einsatzende. pic.twitter.com/mnexGOUiyo — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 12, 2022

Staaken: Feuer in Keller ausgebrochen

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Staaken (Spandau) ausgerückt. Dort hatte es im Keller eines siebenstöckigen Hauses gebrannt, wie die Feuerwehr twitterte. Menschen waren dort nicht in Gefahr.

