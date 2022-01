Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen: Täter gesucht

Die Polizei sucht nach einem Mann, der im November einen 15-Jährigen in einem Berliner Bus ins Gesicht geschlagen haben soll.

Berlin. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) nach einem mutmaßlichen Schläger. Am 11. November 2021 gegen 15.05 Uhr stieg der jetzt Gesuchte zusammen mit einer Frau, die einen grauen oder hellblauen Kinderwagen schob, an der Haltestelle Holzhauser Straße/Wittestraße in einen BVG-Bus der Linie 125, mit Fahrrichtung S-Bahnhof Frohnau.

An der Haltestelle Eschachstraße/S-Bahnhof Tegel stieg ein 15-jähriger Schüler auf seinem Heimweg ebenfalls in den Bus. Während der holperigen Fahrt verlor der nahe des Kinderwagens stehende Schüler kurzzeitig das Gleichgewicht und fiel in Richtung des Kinderwagens. Bevor er diesen jedoch berührte, konnte er sich fangen. Der unbekannte Gesuchte beschimpfte den 15-Jährigen daraufhin und bewarf ihn mit einer Getränkedose, der der Schüler auswich und verlegen wirkend zum hinteren Teil des Busses lief. Der gesuchte Täter folgte ihm und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schubste er ihn wiederholt und beleidigte ihn. Der Jugendliche erlitt Schmerzen und wurde leicht verletzt.

Nachdem weitere Fahrgäste den Täter ansprachen, gab dieser seiner Begleiterin ein Zeichen, woraufhin beide an der Haltestelle Trettachzeile ausstiegen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gesuchte und dessen Begleiterin werden von Zeugen, teilweise unterschiedlich, wie folgt beschrieben:

Täter:

ca. 20 – 33 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

Kräftige Statur

Helle Haut

bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzem Basecap, gestreiftem Pullover (möglicherwiese der Marke Carlo Colucci), zeitweise mit einer Mund-Nase-Bedeckung

Begleiterin:

ca. 20 – 25 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

stark geschminkt

braune oder dunkelblonde Haare

bekleidet mit einer dunklen Jacke mit einem Fellkragen, weißen Sportschuhen der Marke "Nike" sowie einer Mund-Nase-Bedeckung

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Täter oder dessen Begleiterin mit dem Kinderwagen und kann Angaben zu deren Identitäten oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße 29, 13357 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 173 131 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?