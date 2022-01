Flucht vor Polizei endet für Einbrecher im Wasser

Gosen-Neu Zittau. In der Nacht zu Dienstag sind zwei Einbrecher in Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) bei der Flucht vor der Polizei in den Oder-Spree-Kanal gefahren. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, brachen die 28- und 36-jährigen Berliner mit einem weiteren bisher Unbekannten in ein Schulgebäude ein

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, sprangen die drei Männer in zwei Autos und flohen vor der Polizei. Das Auto mit den beiden Berlinern kam dabei von der Straße ab und landete im Kanal. Die Männer konnten sich selbst aus dem Auto befreien und von der Polizei leicht verletzt geborgen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen, einer von ihnen befindet sich derzeit noch in einem Krankenhaus. Das Auto wird aktuell aus dem Oder-Spree-Kanal geborgen. Der dritte Einbrecher wird noch gesucht.

