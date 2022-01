In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 11. Januar 2022.

Baumschulenweg: Trio überfällt Supermarkt mit Messer und Machete

Drei Männer mit Kapuzen und Mund-Nasen-Schutz haben am Montag einen Supermarkt in der Kiefholzstraße in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gaben die Verdächtigen vor, Getränke bezahlen zu wollen. Als die 34 Jahre alte Angestellte daraufhin die Kasse geöffnet habe, sei einer der Männer an sie herangetreten, habe ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und das Geld aus der Kasse entnommen. Währenddessen hätten die anderen beiden Männer einen weiteren Mitarbeiter mit einem Messer und einer Machete bedroht. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Baumschulenstraße. Die 34-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Kreuzberg: 16-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist am Mehringplatz in Kreuzberg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Jugendliche am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang sei aber derzeit noch unklar.

Gesundbrunnen: Tankstelle mit Schusswaffe überfallen

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 19.10 Uhr in Gesundbrunnen (Mitte) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte der Mann einen 40 Jahre alten Tankstellenangestellten mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Angestellte öffnete daraufhin die Kasse. Mit einem niedrigen, dreistelligen Geldbetrag flüchtete der Unbekannte in Richtung Bellermannstraße. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord)

Liebenthal: Wohnhaus komplett ausgebrannt - hoher Schaden

In der Nacht zu Dienstag ist ein Wohnhaus in Liebenthal (Landkreis Oberhavel) komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnten die drei Bewohner des Hauses dieses noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer brach zunächst in einer Mülltonne am Haus aus und griff dann auf einen Holzbeschlag, eine Garage und schließlich auf das Haus über. Die Brandursache wird noch genauer untersucht, nach ersten Erkenntnissen könnte aber Asche aus dem Kamin, die zu heiß in die Mülltonne entsorgt wurde, Grund für den Brand sein. Der Schaden wird auf 200.000 Euro beziffert.