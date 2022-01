In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 10. Januar 2022.

Pankow: Flucht vor Polizei endet im Tram-Gleisbett

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag in Pankow vor der Polizei geflüchtet und dabei in das Gleisbett einer Tram-Linie gefahren. Der Autofahrer sollte zunächst von der Polizei überprüft werden, als er plötzlich beschleunigte, teilte die Polizei am Morgen mit. Er fuhr ins Gleisbett und versuchte anschließend zu Fuß weiter zu flüchten, wurde aber von den Polizeibeamten gefasst. Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, wird derzeit ermittelt.

Friedrichshain: In die Luft geschossen - 19-Jähriger festgenommen

Ein Mann soll am Sonntag gegen 15.10 Uhr von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße in Friedrichshain mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten durchsuchten die Wohnung im dritten Obergeschoss und fanden eine Schreckschusswaffe, diverse Munition, eine Machete, mutmaßlich Drogen, Verpackungsmaterial dafür sowie mehrere Feinwaagen. Darüber hinaus entdeckten sie einen unterschlagenen Führerschein und einen Aufenthaltstitel - auch diese Dokumente wurden beschlagnahmt.

Der 19 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige wurden vor dem Haus festgenommen. Er wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Während des Einsatzes war die Gärtnerstraße zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).

Neukölln: Frau von Autofahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine 53 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntagabend auf der Johannisthaler Chaussee in Gropiusstadt (Neukölln) von einer Autofahrerin angefahren worden. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt eine schwere Beinverletzung, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik, wo sie stationär verblieb. Die 64 Jahre alte Autofahrerin wurde nicht verletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.