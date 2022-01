In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 9. Januar 2022

Britz: Schwerer Unfall auf Kreuzung - Fahrer flüchtet

In der Nacht zu Sonntag hat sich in Britz ein schwerer Unfall ereignet. Auf der Kreuzung Franz-Körner-Straße / Buschkrugallee war nach ersten Angaben von vor Ort der Fahrer eines Audi in einen Ford Focus gerast. Der Aufprall war so heftig, dass der Audi gegen eine Mittelinsel prallte, der Ford wurde gegen eine Ampel geschleudert. Der Fahrer des Audi und ein weiterer Insasse ergriffen die Flucht, Zeugen hielten einen jungen Mann fest. Die Fahrerin des Focus wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verbrennungsanlage bei Feuer in Eberswalde zerstört

Bei einem Brand in Eberswalde im Landkreis Barnim ist eine Verbrennungsanlage zerstört worden. Ein Lagergebäude für Holzpellets fing am Samstagabend aus zunächst unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann griffen die Flammen auf die Verbrennungsanlage über. Das Heizkraftwerk der Anlage, welches unter anderem von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der Materialprüfanstalt Eberswalde benutzt wird, ist nun nicht mehr betriebsbereit. Das nebenstehende Lagergebäude wurde bei dem Feuer ebenfalls stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt. Es gab keine Verletzten.