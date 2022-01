In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 8. Januar 2022.

Auf einem Parkplatz in Prenzlauer Berg brannten mehrere Auutos.

Prenzlauer Berg: Mehrere Autos brennen auf Parkplatz

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Sonnabend wurde die Feuerwehr in die Hanns-Eisler-Straße nach Prenzlauer-Berg gerufen. Vor Ort brannten auf einem Mieterparkplatz an mehreren Stellen Fahrzeuge. Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr rückten aus, um die Fahrzeuge zu löschen. Ersten Informationen zufolge, brannten insgesamt fünf Autos. Trotz sofort eingeleitete Löschmaßnahmen, wurden alle Fahrzeuge durch das Feuer erheblich beschädigt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Köpenick: Lkw-Fahrer durchbricht Betonmauer

Der Laster durchbrach eine Mauer.

Foto: Morris Pudwell

Auf dem Firmengelände einer Wäschereinigungsfirma durchbrach in der Nacht der Fahrer eines Lkw eine Betonmauer zum ehemaligen DDR-Frauengefängnis für Sonderarbeitskräfte an der Grünauer Straße in Köpenick. Der Fahrer wurde durch Feuerwehrleute aus dem Lkw gerettet und erstversorgt. Die Unfallursache ist bisher unklar.

Neukölln: Polizei kontrolliert Lokale, Friseure und Verkehr - zahlreiche Verstöße

Die Polizei Berlin hat bei Lokalkontrollen in Neukölln am Freitag zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Kontrollen begannen um 10 Uhr und wurden bis in die Nacht zu Sonnabend fortgeführt. Einer Zwischenbilanz vom Nachmittag zufolge wurden bis dahin zehn Lokale und Friseure überprüft. Dabei seien insgesamt elf gewerberechtliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.

