In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 7. Januar 2022.

Neukölln: Mini-Fahrerin stößt mit Motorradfahrer zusammen

In der Nacht zu Freitag stieß gegen 22.50 Uhr die Fahrerin eines Mini auf der Flughafenstraße Ecke Reuterstraße in Neukölln mit dem Fahrer einer Cross-Maschine zusammen. Der Fahrer stürzte bei dem Zusammenprall von der Maschine und blieb verletzt liegen. Zeugen alarmierten die Berliner Feuerwehr, die Feuerwehr die Berliner Polizei zur Unterstützung. Laut Informationen von vor Ort war die Fahrerin des Mini alkoholisiert. Sie wurde zur Blutentnahme zu einer Gefangenensammelstelle verbracht.

Friedrichshain: VW-Caddy geht in Flammen auf

Die Feuerwehr löscht den brennenden VW Caddy in Friedrichshain.

Foto: Morris Pudwell

Am frühen Freitagmorgen gegen 0.40 Uhr stand ein VW-Caddy an der Helsingforser Straße / Helsingforser Platz in Friedrichshain in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und konnte ein Übergreifen auf ein weiteren Pkw verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Der gesamte Bereich um den Pkw roch stark nach Benzin. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. An dem VW entstand vermutlich ein Totalschaden.

Friedrichshain: Motorroller brennt

Der Roller in der Holteistraße nach den Löscharbeiten.

Foto: Morris Pudwell

Auch in der Holteistraße in Friedrichshain brannte ein Fahrzeug. Gegen 2 Uhr löschten Beamte einer Einsatzhundertschaft die brennende Plane und Teile eines Motorrollers. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

