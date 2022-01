Bei einem Unfall in Baumschulenweg in Berlin wurden mehrere Menschen verletzt.

Unfall in Berlin Schwerer Unfall mit fünf Verletzten in Treptow-Köpenick

Berlin. Fünf Menschen sind am Donnerstagabend in Berlin bei einem Autounfall in Treptow-Köpenick verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt, zwei hätten leichte Verletzungen davon getragen. Laut Informationen von vor Ort waren zwei Autos in einer leichten Kurve auf der Späthstraße frontal aufeinandergeprallt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auch der Rettungshubschrauber vom Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn wurde angefordert.

Unfall an der Späthstraße in Berlin: 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit etwa 45 Helfern zur Unfallstelle im Ortsteil Baumschulenweg geeilt.

Die Berliner Polizei konnte noch keine Angaben zum Hergang machen. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers wurde musste keiner der Insassen mit technischem Gerät aus den Autos befreit werden. Die Späthstraße war für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.