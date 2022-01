In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 6. Januar 2022.

Pankow: Fußgängerin wird von Auto angefahren und stirbt

Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist in Pankow von einem Auto angefahren worden. Sie starb später an den erlittenen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin war demnach am Mittwochabend auf der Storkower Straße von dem Wagen erfasst worden. Wie es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden.

Lichtenberg: Mehrere Brände - Feuerwehr im Einsatz

Gleich zwei Mal hat es in Lichtenberg gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fingen am Donnerstagmorgen in der Gotlindestraße aus noch ungeklärter Ursache ein Stromverteilerkasten, ein Dixie-Klo und ein in der Nähe stehendes Auto Feuer. Etwa 20 Minuten später brannte unweit davon in der Bornitzstraße ein Müllcontainer. Als die Feuerwehr eintraf, war dieser Brand jedoch schon erloschen. Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt. Erst Anfang vergangener Woche hatte in der Nähe, in der Siegfriedstraße, ein Supermarkt in Flammen gestanden.