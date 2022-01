Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Velten

Velten. Nach einem Brand in einer leerstehenden Fabrik in Velten (Landkreis Oberhavel) besteht nun der Verdacht auf Brandstiftung. Kriminaltechniker der Polizei suchten am Dienstag und Mittwoch den Brandort auf und sicherten Spuren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei den Löscharbeiten wurden mehrere mutmaßliche Cannabispflanzen in der alten Fabrik gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen. Die Ursache des Brandes am Montag in dem leerstehenden Gebäude war weiterhin unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-599690/2