Berlin: 15-Jährige vermisst – Fall erinnert an das Verschwinden von Rebecca Reusch

Berlin. Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einer Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde am Mittwoch, 5. Januar 2021, zwei äußerst unterschiedliche Fotos der Gesuchten.

Laut Polizei wird die 15 Jahre alte Miriam El-Hatini aus Sachsen-Anhalt bereits seit Juni 2021 vermisst. Sie soll sich eigenen Aussagen und den derzeitigen Ermittlungen zufolge in Berlin aufhalten. Die Familie des Mädchens habe die Polizei bereits vor einiger Zeit verständigt, aber sei erst jetzt für eine Öffentlichkeitsfahndung, sagte eine Polizeisprecherin.

Die beiden Fotos sehen sehr unterschiedlich aus, vor allem, weil eins stark am Computer bearbeitet wurde und ein sehr künstlich wirkendes Gesicht mit übertrieben großen Augen und Lippen zeigt. "Das Aussehen der Jugendlichen kann stark variieren, da sie u.a. gerne gefärbte Kontaktlinsen trägt", schrieb die Polizei auf Twitter.

Der Vermisstenfall erinnert an das Verschwinden der damals 15 Jahre alten Schülerin Rebecca Reusch aus Berlin-Neukölln. Rebecca war am Morgen des 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Ortsteil Britz verschwunden. Groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos. Auch im Fall von Rebecca Reusch hatte die Polizei ein bearbeitetes Foto veröffentlicht. Zuletzt hieß es, die Ermittler würden weiter Spuren in dem Fall auswerten.

Miriam El-Hatini aus Sachsen-Anhalt in Berlin vermutet: So beschreibt die Polizei die Verrmisste:

1,70 Meter groß

wirkt wie 19 bis 21 Jahre

lange, dunkelblond gefärbte Haare

braune Augen, trägt aber gerne farbige Kontaktlinsen (blaugrau)

Die Berliner Polizei fragt:

Wer hat Miriam El-Hatini gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.