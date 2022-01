Neukölln: Späti-Inhaber mit Baseballschläger und Messer verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 5. Januar 2022.

Tempelhof: Drei Verletzte bei Unfall mit Van

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Van in Tempelhof sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 22 Jahre alte Autofahrer war nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend auf dem Columbiadamm in Richtung Neukölln unterwegs. Als er an der Einmündung Friesenstraße die Fahrzeuge an einer Ampel links auf der Gegenfahrbahn überholen wollte, habe er demnach die Kontrolle über den Wagen verloren und sei mit dem Van, indem ein 44-Jähriger und ein 49-Jähriger saßen, zusammengeprallt.

Lichterfelde: Motorraum eines Autos brennt

In der Nacht zum Mittwoch hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer in Lichterfelde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge brannte am Morgen im Tietzenweg der Motorraum des Autos - wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

Mitte: Christkind gestohlen - Polizei fahndet weiter nach Holzfigur

Mit dem Diebstahl einer Christkind-Figur haben Unbekannte kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Gendarmenmarkt in Mitte gestört. Nun bittet die Polizei bei der Fahndung um Hilfe aus der Bevölkerung. Wie viele Hinweise bereits eingegangen sind, wurde am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt. Christkind gestohlen - Polizei bittet um Mithilfe: Hier geht es zum Artikel.

