In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 5. Januar 2022.

Lichterfelde: Motorraum eines Autos brennt

In der Nacht zum Mittwoch hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer in Lichterfelde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge brannte am Morgen im Tietzenweg der Motorraum des Autos - wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.