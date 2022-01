Berlin: Christkind gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Das aus Holz geschnitzte Christkind wurde am vierten Advent aus der Krippe vom Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt gestohlen.

Weihnachtsmarkt in Mitte Christkind gestohlen - Berliner Polizei bittet um Hinweise

Berlin. Das Christkind ist am vierten Advent (19. Dezember 2021) aus der Krippe vom Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte gestohlen worden. Knapp zwei Wochen später fahndet die Berliner Polizei nun nach der circa drei Kilogramm schweren geschnitzten Holzfigur. Laut Sachfahndung stammt das Jesuskind von Holzbildhauer Ernst Kraus aus Oberammergau. Welchen Wert die Figur hat, teilte die Behörde nicht mit.

Beschreibung der Holzfigur

Größe: 45-50 cm

Material: Lindenholz coloriert

Gewicht: ca. 3 kg

Besonderheiten: trägt ein Leinentuch, blaue Augen, hellbraune Haare

Die Krippe ist nun leer.

Foto: Polizei Berlin

Veranstalterin Kniep: Jesuskind wurde 2021 zweimal gestohlen

Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gunda Kniep sagte gegenüber der Zeitung "B.Z.", dass das Christkind 2021 zweimal gestohlen wurde. „Seit 18 Jahren begleitet uns die große Krippe auf dem Gendarmenmarkt, ein Werk des Holzbildhauers Ernst Kraus. In all den Jahren ist nie etwas weggekommen und 2021 gleich zweimal unser Jesuskind!“

Zum ersten Mal sei das geschnitzte Jesuskind am 17. Dezember vermisst worden. „Damals war es wohl ein Dummejungenstreich. Ein Sicherheitsmitarbeiter erwischte eine Gruppe Jugendliche am Berliner Dom, die das Christkind in den Händen hielten. Wir bekamen es zurück und haben es dann angekettet", berichtete sie der Zeitung.

Doch zwei Tage später war die Holzfigur erneut verschwunden. Augenzeugen sollen es am frühen Abend des 19. Dezember 2021 noch einmal gesehen haben. Zum Marktschluss war das Jesuskind dann verschwunden - und blieb es auch.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wo ist die Holzfigur aufgefallen bzw. wem wurde sie zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?

Wer kann Hinweise zu dem Verbleib machen?

Sachdienliche Hinweise bitte unter der Vorgangsnr.211220-1815-369205 an die sachbearbeitende Dienststelle, jede andere Polizeidienststelle oder senden Sie uns eine E-Mail.