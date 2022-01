In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 4. Januar 2022.

Neukölln: Überfall auf Kiosk

Ein Kiosk an der Lahnstraße in Neukölln ist am Montag gegen 19 Uhr von Unbekannten überfallen worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

A100: Unfall mit mehreren Verletzten

Auf der A100 gab es einen Unfall mit mehreren Verletzten.

Foto: Pudwell

Auf der A100 hat es am Montagabend einen Unfall gegeben. Ersten Informationen zufolge soll ein Transporter-Fahrer am Autobahndreieck Neukölln ein Auto und einen Reisebus gerammt haben. Es sollen mindestens drei Personen verletzt worden sein. Der Transporter-Fahrer soll einen medizinischen Notfall gehabt haben. Die A100 war während der Unfallaufnahme in Richtung Süd für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Dieser Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt.

Foto: Pudwell