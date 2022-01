In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 4. Januar 2022.

Neukölln: Späti-Inhaber mit Baseballschläger und Messer verletzt

Drei Männer haben am Montag einen Spätkauf an der Lahnstraße in Neukölln überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Maskierten gegen 18.40 Uhr das Geschäft betreten und mit einem Baseballschläger sofort auf den 53 Jahre alten Inhaber eingeschlagen haben. Zudem sei der Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Täter entwendeten Geld aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Karl-Marx-Straße, als ein Zeuge den Spätkauf betrat. Der verletzte 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Buch: Vorfahrt missachtet – mehrere Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall in Buch (Pankow) sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, missachtete gegen 13.40 Uhr ein 24 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer an der Ecke Pölnitzweg / Alt-Buch die Vorfahrt einer Suzuki-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden die 74 Jahre alte Suzuki-Fahrerin und eine 21 Jahre alte schwangere Beifahrerin des Mitsubishi-Fahrers schwer verletzt. Der neun Monate alte Sohn der Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen und das Kind kamen in Krankenhäuser. Der 24 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste nur ambulant behandelt werden. Die Straße Alt-Buch musste während der Unfallaufnahme bis 16.20 Uhr gesperrt bleiben.

A100: Unfall mit mehreren Verletzten

Auf der A100 gab es einen Unfall mit mehreren Verletzten.

Foto: Pudwell

Auf der A100 hat es am Montag gegen 17 Uhr einen schweren Unfall mit mehreren zum Teil schwer verletzten Personen gegeben. Die Stadtautobahn war bis in die Nacht gesperrt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.