Nach Körperverletzung: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem mutmaßlichen Dieb, der Ende November erst Zigaretten aus einem Kiosk in Steglitz gestohlen und später einen Mann durch Messerstiche schwer verletzt haben soll.

Demnach hatte der Besitzer eines Kiosks am Steglitzer Damm am 26. November 2021 einen Mann wiedererkannt, der ihm im Oktober eine Stange Zigaretten in seinem Kiosk gestohlen haben soll. Der 30-Jährige bat im benachbarten Friseurgeschäft um Unterstützung. Zwei Mitarber im Alter von 28 und 36 Jahren hielten den mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäft fest, während der 30-Jährige die Polizei rief.

Allerdings griff der Festgehaltene die Männer an und fügte ihnen Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper und im Gesicht zu. Anschließend floh er in die Worpsweder Straße. Beide Männer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat nun Fotos aus der Überwachungskamera veröffentlicht. Der Tatverdächtige trug an beiden Tagen einen schwarz-weißen Trainingsanzug der Marke Nike und auffällig blaue Sneaker. Beschrieben wird er wie folgt:

ca. 17 - 30 Jahre alt

ca. 180 - 190 cm groß

athletische Statur

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664 - 473 133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein weiteres Bild des Verdächtigen ist auf der Website der Polizei Berlin zu finden