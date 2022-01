In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 3. Januar 2022.

Es brannte in einer Produktionsanlage in Britz.

Neukölln: Produktionsanlage durch Feuer beschädigt

Eine Produktionsanlage in der Waldkraiburger Straße in Neukölln ist in der Nacht zu Montag durch einen Brand beschädigt worden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits bei der Ankunft der Feuerwehr war das Gebäude geräumt. Die Produktionsanlage sei zunächst nicht nutzbar, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Update: In der #Waldkraiburger_Straße brannte auf 200 m² eine automatische Reinigungsanlage im 2.OG eines 3-gesch. Industriegebäudes. Einsatzkräfte werden jetzt abgelöst. Nachlöscharbeiten und Kontrolle des Daches mit einer Drohne werden noch weiterhin durchgeführt. pic.twitter.com/Au8Kv9y6I2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 3, 2022

Marzahn: Mercedes brennt - Feuerwehr im Einsatz

Ein Auto brannte in Marzahn.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Nacht zu Montag hat am Blumberger Damm in Marzahn einr Mercedes gebrannt. Anwohner hatten um kurz vor 1 Uhr den brennenden Pkw auf einem Mieterparkplatz gemeldet. Der Mercedes brannte komplett aus. Zwei weitere Pkw wurden durch die Hitze schwer beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.