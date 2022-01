Pkws brennen mehreren Bezirken in Berlin

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 2. Januar 2022.

Neukölln: Pkw brennt - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Berlin. In der Nacht zu Sonntag gegen 04.45 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Hannemannstraße im Neuköllner Ortsteil Britz gemeldet. In weniger als zehn Minuten war die Berliner Feuerwehr am Ort und begann mit den Löscharbeiten an dem brennenden Renault. Ein davor geparkter Kleintransporter und dahinter geparkter Kleinwagen wurden trotz des schnellen Einsatzes in Mitleidenschaft gezogen.

Reinickendorf: Peugeot brennt vollständig aus

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in Reinickendorf.

Foto: Thomas Peise

Kurz vor Mitternacht kam es auch in der Simmelstraße in Reinickendorf zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde niemand. Ersten Informationen zufolge brannte dort ein Peugeot vollständig aus. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wedding rückten aus, um das Feuer zu löschen. Ein Ausbrennen des Fahrzeugs konnte die Feuerwehr jedoch nicht verhindern. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt.

Charlottenburg: Sieben Fahrzeuge auf Mieterparkplatz durch Feuer beschädigt

Gleich sieben Fahrzeuge brannten auf einem Mieterparkplatz an der Delpzeile in Charlottenburg teilweise komplett aus. Zwei davon standen in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Leitstelle.

In der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen wurden 13 Fahrzeuge durch Brandstiftungen beschädigt beziehungsweise erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

