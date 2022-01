Ostsee-Rückreiseverkehr: 10 Kilometer Stau Richtung Berlin

A19: 10 Kilometer Stau zwischen Rostock und Berlin

Berlin. Zwischen Rostock und Berlin hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Aktuell beträgt die Staulänge auf der A19 rund 10 Kilometer. Darauf weist die Polizei Rostock hin. Der Ostsee-Rückreiseverkehr trifft hier auf eine Baustelle. Der Stau befindet sich zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage.

Achtung! 10 km #Stau auf der A19 zwischen #Rostock und #Berlin



Aufgrund einer #Baustelle hat sich zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage ein Stau von ca. 10km gebildet.



Bitte der empfohlenen Umleitung folgen und an die #Rettungsgasse denken!https://t.co/i2yIy8mQgA pic.twitter.com/sWrjm6paYE — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) January 2, 2022

Kreuzberg: Kinder geschlagen - Staatsschutz ermittelt

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Nachmittag des Neujahrstages zu einem Imbiss in Kreuzberg alarmiert. Dort zeigten zwei Jungen an, dass sie gegen 16.20 Uhr in dem Schnellrestaurant am Mehringdamm saßen und etwas aßen. Die zwölf und 13 Jahre alten Kinder schilderten, dass ein Gast, der in Begleitung einer Frau ebenfalls im Imbiss war, zu ihnen an den Tisch kam und beide ins Gesicht schlug. Anschließend soll der unbekannt gebliebene Gast in einen Mercedes gestiegen sein und auf dem Mehringdamm in Richtung Süden davongefahren sein. Beide Kinder klagen über Kopfschmerzen. Der Zwölfjährige wurde in einem Rettungswagen versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung und dem Tatverdächtigen dauern an und werden durch den Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes fortgeführt, da eine rassistische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann.

Autos brennen in Berlin - Verdacht der Brandstiftung

Einsatzkräfte löschen den brennenden Renault in Britz.

Foto: Morris Pudwell

In der vergangenen Nacht und Sonntagfrüh brannten in den Ortsteilen Charlottenburg-Nord, Reinickendorf, Staaken und Britz mehrere Autos. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen führt in allen Fällen ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Autobrände im Überblick:

Mehrere Anwohner alarmierten die Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einem Parkplatz in die Delpzeile in Charlottenburg , nachdem sie Flammen an einem Citroen und einem Smart bemerkten. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Durch das Feuer wurden sechs weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Zwei davon standen in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Leitstelle.

, nachdem sie Flammen an einem Citroen und einem Smart bemerkten. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Durch das Feuer wurden sechs weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Zwei davon standen in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Kurz vor Mitternacht rief ein weiterer aufmerksamer Anwohner die Feuerwehr in die Pankower Allee in Reinickendorf. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen an dem Peugeot. Das Fahrzeug, das ebenfalls auf einem Parkplatz abgestellt war, brannte vollständig aus.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in Reinickendorf.

Foto: Thomas Peise

Gegen 4.15 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr in den Cosmarweg in Staaken . Dort griff ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf zwei VW über. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. Alle drei Fahrzeuge wurden zum Teil stark beschädigt.

. Dort griff ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf zwei VW über. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. Alle drei Fahrzeuge wurden zum Teil stark beschädigt. Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gegen 4.30 Uhr wurde von einer Zeitungszustellerin ein Fahrzeugbrand in der Hannemannstraße im Neuköllner Ortsteil Britz gemeldet. In weniger als zehn Minuten war die Berliner Feuerwehr am Ort und begann mit den Löscharbeiten an dem geparkten Renault. Ein hinter dem Renault abgestellter Kia wurde durch die Hitze im Frontbereich ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

In der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen wurden 13 Fahrzeuge durch Brandstiftungen beschädigt beziehungsweise erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Mehr zum Thema: In der Silvesternacht brennen reihenweise Autos in Berlin