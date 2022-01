In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 1. Januar 2022.

Friedrichshagen: Zwölf Verletzte bei Feuerwerks-Explosion

Berlin. Auf einer privaten Silvesterparty im Osten von Berlin sind zwölf Menschen bei der Explosion von illegalem Feuerwerk verletzt worden. Alle Verletzten mussten zur Behandlung in Kliniken gebracht werden, teilte die Feuerwehr am Neujahrsmorgen mit. Es habe aber glücklicherweise keine sehr schweren Verletzungen gegeben. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass bei der Feier im Ortsteil Friedrichshagen illegale Pyrotechnik gezündet wurde. Anders seien die Anzahl und die Schwere der Verletzungen nicht zu erklären, sagte ein Sprecher. Der jüngste Verletzte ist laut Feuerwehr ein elfjähriger Junge, die anderen Verletzten seien Jugendliche und Erwachsene. Die Feuerwehr war gegen 0.10 Uhr alarmiert worden und rückte mit rund 40 Einsatzkräften aus.

Hellersdorf: Verkehrsunfall - mehrere Autos beschädigt

Bei dem Unfall in der Silvesternacht in Hellersdorf wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Foto: Thomas Peise

In der Silvesternacht gegen 1 Uhr kam es in der Klingenthaler Straße in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person festgenommen worden ist. Ersten Informationen zufolge befuhr ein Mann die Klingenthaler Straße in Richtung Schneeberger Straße und fuhr mit seinem Mazda in einem Mercedes-Transporter hinein. Dabei wurden der Mercedes-Transporter sowie zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann mehr als 1,5 Promille. Der Mann wurde zu einer Erkennungsdienstlichen Behandlung mitgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf räumte die Unfallstelle.

Berliner Polizei: Silvesternacht weitgehend ruhig verlaufen

Die Silvesternacht ist in Berlin nach Angaben der Polizei vergleichsweise ruhig verlaufen. Es sei eine „verhältnismäßig ruhige Einsatzlage“ gewesen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am frühen Samstagmorgen in einer ersten Zwischenbilanz. Rund 90 Menschen seien vorübergehend festgesetzt worden, etwa wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. In einigen Verbotszonen habe die Polizei wegen des Abbrennens von Feuerwerk eingegriffen. Ein Polizeikollege sei beim Einsatz verletzt worden. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte eine Einsatzbilanz im Laufe des Samstags an. Silvester in Berlin - Hier geht es zum Überblick und zum Newsblog.

Berliner Feuerwehr: Mehr Silvestereinsätze im zweiten Pandemie-Jahr

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat die Berliner Feuerwehr mehr Silvester-Einsätze registriert als im Vorjahr. Zwischen 19.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens rückte sie zu 1026 Einsätzen aus - im Vorjahr waren es 164 weniger. Die Feuerwehrleute bekämpften in der Nacht zum Samstag 219 Brände (2020/21: 211), wie Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Sonnabend bilanzierte. Hinzu kamen 755 Rettungsdiensteinsätze (556).

Auch die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge stieg demnach wieder: Die Feuerwehr zählte zehn solcher Übergriffe, davon acht mit Pyrotechnik. Im Vorjahr hatte es nach Angaben der Feuerwehr fünf solcher Angriffe gegeben. Zum Vergleich: In der Silvesternacht 2019/20, in der es noch keine Corona-Restriktionen bis hin zu Böllerverboten gab, war es nach Angaben der Feuerwehr zu 24 Übergriffen auf Einsatzkräfte gekommen.

Hellersdorf: Verletzter nach Böllerei

Einsatzkräfte brachten den verletzten Mann ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn.

Foto: Thomas Peise

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr wurden in der Silvesternacht gegen 00.40 Uhr in die Zossener Straße nach Hellersdorf alarmiert. Vor Ort hatte zuvor ein Mann mit illegalen Böllern gespielt, dabei verlor der Mann nach Angaben eines Rettungssanitäters eine Fingerkuppe. Einsatzkräfte brachten den Mann ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn.

Lichtenberg: Brand auf Baustelle

In Lichtenberg brannte auf einer Baustelle eine Plane.

Foto: Thomas Peise

In der Silvesternacht wurde die Berliner Feuerwehr gegen 22.40 Uhr in die Vulkanstraße nach Lichtenberg alarmiert. Vor Ort brannte auf einer Baustelle eine Plane. Während Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg das Feuer löschen wollten, wurden sie mit Polenböllern abgeworfen. Einsatzkräfte der Polizei gingen in das Wohnhaus Vulkanstraße 29 und schrieben eine Anzeige gegen Unbekannt, da sich keiner dafür verantwortlich zeigte Die Ermittlungen dauern an.

