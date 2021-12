In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 31. Dezember 2021.

Wedding: Unfall zwischen Pkw und Lkw - Verletzte

Berlin. Auf der Seestraße in Wedding (Mitte) ist es am Silvesterabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Eine Person musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, drei davon schwer. Alle Verletzten sind auf dem Weg in Krankenhäuser, hieß es von der Feuerwehr.

Update: Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und LKW musste eine Person von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden 4 Personen verletzt, 3 davon schwer. Alle Verletzten sind auf dem Weg in Krankenhäuser. #ESTUK pic.twitter.com/8DZzkltgqI — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2021

Friedrichshain: Mann stürzt auf RAW-Gelände durch Vordach

Einsatzkräfte versorgen den verunglückten jungen Mann auf dem RAW-Gelände.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Freitag betrat ein junger Mann aus bisher ungeklärten Gründen das Vordach des "Badehaus Berlin", eine Eventlocation auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Er trat in die Mitte einer sogenannten Doppelstegplatte aus Kunststoff. Diese ist nur wenige Millimeter stark, sieht aber von außen aus wie eine stabilie Glasscheibe. Er krachte durch die Platte und schlug knapp 2,5 Meter tiefer mit dem Kopf hart auf den Boden der Terasse auf. Zeugen alarmierten die Berliner Feuerwehr. Kräfte der Berliner Polizei waren zuerst vor Ort und versorgten den Mann, der ansprechbar war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Reinickendorf: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Auguste-Viktoria-Allee in Reinickendorf ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 13.47 Uhr alarmiert. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brannte ein Kellerverschlag. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung, daher wurden Einsatzkräfte nachalarmiert. In der Spitze waren rund 70 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen. Gegen 14.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Haus musste kurzzeitig evakuiert und stromlos geschaltet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

#Brand in #Reinickendorf

In der Auguste-Viktoria-Allee brennt es in einem Keller. Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir sind mit 73 Einsatzkräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2021

Neukölln: Auto brennt - Verdacht der Brandstiftung

In Neukölln brannte in der Nacht zu Freitag ein Pkw. Ein 21-jähriger Passant bemerkte gegen 3.20 Uhr die Flammen an dem in der Ringbahnstraße geparkten Renault und alarmiert die Feuerwehr. Nachdem die Flammen gelöscht waren, ermittelte der Kriminaldauerdienst am Brandort wegen des Verdachts der Brandstiftung. Es wurde niemand verletzt.

Mitte: Motorroller in Brand

In Gesundbrunnen brannte am Donnerstagabend ein Motorroller. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte gegen 18.25 Uhr ein 37-jähriger Anwohner der Putbusser Straße Brandgeruch in seiner Wohnung wahrgenommen und dann die Flammen am abgestellten Fahrzeug entdeckt. Die von ihm alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer, verletzt wurde niemand.

Marzahn: Supermarktfiliale überfallen

Die Supermarktfiliale in Marzahn mit der Polizei vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Am Donnerstagabend wurde in der Köthener Straße in Marzahn eine Rewe-Filiale überfallen. Nach ersten Angaben überfiel ein Mann den Supermarkt mit einem Messer. Nach Angaben von Zeugen flüchtete der Mann dann in ein Wohnhaus in der Köthener Straße. Einsatzkräfte nahmen einen mutmaßlichen Tatverdächtigen fest, auf den eine Täterbeschreibung passte. Der Tatverdächtige wurde zu einer Gefangenensammelstelle transportiert, wo er erkennungsdienstlich behandelt wird. Ob etwas erbeutet werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

