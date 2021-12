In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 29. Dezember 2021.

Pankow: Angreifer verletzt Polizisten

Berlin. Polizisten des Abschnitts 13 wurden in der Nacht zum Mittwoch zur Unterstützung der Bundespolizei zum U-Bahnhof Pankow gerufen. Dort klärten Kollegen gerade eine vorangegangenen Körperverletzung auf. Dazu wurden unter anderem die beiden Tatverdächtigen (18 und 19) befragt. Der Ältere der beiden versuchte sich trotz mehrfacher Ermahnungen vom Tatort zu entfernen. Als ihn einer der hinzugekommenen Polizisten daran zu hindern versuchte, schlug ihm der 19-Jährige mehrfach ins Gesicht. Zudem trat er dem Kollegen gegen das Bein und wurde bei der anschließenden Festnahme beleidigend.

Weil davon auszugehen war, dass der Tatverdächtige unter Einfluss berauschender Mittel stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Dazu wurde der Angreifer in einen Polizeigewahrsam gebracht. Der leicht verletzte Polizist beendete seinen Dienst nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus vorzeitig.

Neukölln: Supermarkt überfallen

Drei maskierte Männer haben am Dienstagabend einen Supermarkt in Neukölln überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen betraten drei junge Männer das Geschäft in der Sonnenallee und gingen zu den Kassen. Dort bedrohten die Tatverdächtigen eine 22-jährige Angestellte und ihren 25-jährigen Kollegen mit einem Messer und forderten von beiden die Herausgabe von Geld. Als sich der 25-Jährige weigerte, schlug einer der Maskierten ihm gegen den Kopf. Aus beiden Kassenladen entwenden die Räuber Geld. Als der 48-jährige Ladendetektiv auf die Situation im Kassenbereich aufmerksam wurde, trat er hinzu und sprühte Reizstoff in Richtung des Trios, das mit der Beute in Richtung Karl-Marx-Straße und Kiehlufer flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten den leicht am Kopf verletzten Kassierer in ein Krankenhaus. Die anderen Mitarbeitenden wurden nicht verletzt.

^Neukölln: Kinder zünden Matten in einer Sporthalle an

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Grundschule in Neukölln gerufen. Am Brandort in der Stuttgarter Straße trafen die Einsatzkräfte auf zwei Kinder. Die beiden Jungen (11 und 12) gaben an, dass sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und so in einen Sportraum der Schule einstiegen waren. Dort setzten sie mit Feuerzeugen Turnmatten in Brand. Als es den Jungen nicht gelang, das Feuer selbst zu löschen, alarmierte einer der beiden die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits auf den Fußboden und die Innenwände übergegriffen hatten. Die beiden Kinder, die unverletzt blieben, wurden zu einem Polizeiabschnitt gebracht und nach Abschluss der Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Lichterfelde: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstagabend erlitt ein Fußgänger in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll ein 59-Jähriger mit einem Mitsubishi auf der Königsberger Straße in Richtung Ostpreußendamm gefahren sein. Als er links in die Morgensternstraße abbog, soll der Fahrer den die Fußgängerfurt überquerenden 23-jährigen Fußgänger übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst haben. Der dabei schwer verletzte Mann wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Tempelhof: Polizeifahrzeug mit Pyrotechnik beschossen

Polizisten nahmen am Dienstagnachmittag zwei Männer in einer Wohnung in Marienfelde (Tempelhof) fest. Die Funkstreifenbesatzung war wegen eines ausgelösten Brandmelders in die Waldsassener Straße alarmiert worden. Während die Beamten die Feuerwehr unterstützten, nahmen sie zwei Männer im Tirschenreuther Ring wahr, aus deren Richtung Pyrotechnik in Richtung der Einsatzfahrzeuge geschossen wurde. Anschließend zogen sich die mutmaßlichen Schützen in eine Wohnung im Parterre zurück. Die Polizisten gingen zur Wohnung und sprachen mit den beiden 21- und 35-Jährigen Männern. Bei der sich anschließenden, freiwillig gestatteten Durchsuchung der Wohnung kam eine Schreckschusswaffe zum Abfeuern von Signalmunition, ein Magazin mit dazugehörigen Platzpatronen und zum Verschießen bestimmte Pyrotechnik zum Vorschein. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Anzeige gegen den Älteren der beiden wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, welches durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) weiterbearbeitet wird. Beide Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mitte: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend ein Motorradfahrer in Mitte schwer verletzt. Die 52-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr die Zimmerstraße in Richtung Mauerstraße entlang. An der Kreuzung mit der Friedrichstraße stieß sie mit einem 51-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Toyota-Fahrerin und zwei weitere Insassen ihres Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Wedding: Auto brennt komplett aus

In der Nacht zu Dienstag hat in Wedding ein Auto gebrannt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Aus zunächst unbekannter Ursache war demnach am frühen Dienstagmorgen ein in der Afrikanischen Straße geparkter Wagen komplett abgebrannt.

In Berlin brannten in den vergangenen Monaten immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.