In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 29. Dezember 2021.

Neukölln: Kinder zünden Matten in einer Sporthalle an

Berlin. Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Grundschule in Neukölln gerufen. Am Brandort in der Stuttgarter Straße trafen die Einsatzkräfte auf zwei Kinder. Die beiden Jungen, 11 und 12 Jahre alt, gaben an, dass sie durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gegen 17.50 Uhr in einen Sportraum der Schule einstiegen waren und dort mit Feuerzeugen Turnmatten in Brand gesetzt hatten. Als es den beiden Jungs nicht gelang, das Feuer selbst zu löschen, alarmierte einer der beiden die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits auf den Fußboden und die Innenwände übergegriffen hatten. Die beiden Kinder, die unverletzt blieben, wurden zu einem Polizeiabschnitt gebracht und nach Abschluss der Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Mitte: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend ein Motorradfahrer in Mitte schwer verletzt. Die 52-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr die Zimmerstraße in Richtung Mauerstraße entlang. An der Kreuzung mit der Friedrichstraße stieß sie mit einem 51-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Toyota-Fahrerin und zwei weitere Insassen ihres Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Wedding: Auto brennt komplett aus

In der Nacht zu Dienstag hat in Wedding ein Auto gebrannt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Aus zunächst unbekannter Ursache war demnach am frühen Dienstagmorgen ein in der Afrikanischen Straße geparkter Wagen komplett abgebrannt.

In Berlin brannten in den vergangenen Monaten immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.