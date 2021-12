Großbrand auf BSR-Hof an der Gradestraße ausgebrochen

Auf einem BSR-Gelände an der Gradestraße in Britz ist ein Feuer ausgebrochen. Dort brennen 4000 Kubikmeter Müll in einer Halle des Betriebshofs. Die Feuerwehr ist seit etwa neun Uhr im Einsatz und bekämpft die Flammen derzeit mit 80 Einsatzkräften. „Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr und Mitarbeitenden aus Bereich konnten sich alle selbstständig in Sicherheit bringen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Es brennen ca 4.000 Kubikmeter Müll. Wir sind derzeit mit 80 Einsatzkräften tätig und löschen mit mehreren Strahlrohren. Auf Grund des Rauches #KATWARN ausgelöst. Bitte im Umkreis von 1,5 km um die PLZ 12347 Fenster und Türen geschlossen halten. Wir messen und informieren. pic.twitter.com/8boL8Qjg1s — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 28, 2021

Feuerwehr und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) haben eine entsprechende Warnung für das Gebiet um das BSR-Gelände herausgegen. In einem Umkreis von 1,5 Kilometern sollen Anwohnende Fenster und Türen geschlossen und Lüftungs- oder Klimaanlagen abgeschaltet lassen. Auch wird empfohlen, den Bereich wenn möglich zu meiden.

„Wir messen auch die Umgebungsluft“, so der Feuerwehrsprecher weiter. „Wir gehen aber derzeit nicht davon aus, dass eine gesundheitsschädliche Schadstoffkonzentration vorliegt.“ Am Ende sei es wahrscheinlich nur eine Geruchsbelästigung. Über die Messergebnisse werde die Feuerwehr entsprechend informieren.