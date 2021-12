Mitte: Jugendliche und Kinder verletzen Männer und eine Frau

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 28. Dezember 2021.

Mitte: Jugendliche und Kinder verletzen zwei Männer und eine Frau

Berlin. Am Montagabend verletzen mehrere Jugendliche und Kinder in Mitte zwei Männer und eine Frau. Die 6-köpfige Jugendgruppe soll auf der Jannowitzbrücke auf einen 33-jährigen Mann getroffen sein. Ein 14-Jähriger aus der Gruppe soll ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Als der Angegriffene ihn zurückgedrängt habe, sollen alle weiteren Jugendlichen auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete das Sextett. Kurz darauf begegnete es am Rolandufer einem niederländischem Paar im Alter von 26 Jahren. Der 14-Jährige soll auch diese beiden angegriffen und verletzt haben und anschließend mit seinen Begleitern geflüchtet sein. Einsatzkräfte nahmen die Gruppe wenig später in der Nähe fest. Zwei 13-Jährige sowie ein 14- und ein 15-Jähriger wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-jährige Haupttatverdächtige sowie ein Gleichaltriger kamen in einen Polizeigewahrsam, von wo sie im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 33-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus. Das leicht verletzte Pärchen lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Wedding: Auto brennt komplett aus

In der Nacht zu Dienstag hat in Wedding ein Auto gebrannt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Aus zunächst unbekannter Ursache war demnach am frühen Dienstagmorgen ein in der Afrikanischen Straße geparkter Wagen komplett abgebrannt.

In Berlin brannten in den vergangenen Monaten immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

Dreieck Nuthetal: Mehrere Unfälle - vier Verletzte

Am Autobahndreieck Nuthetal südlich von Potsdam hatte es am Montagvormittag mehrere Unfälle gegeben. Vier Menschen wurden auf der Bundesautobahn 115 verletzt, drei davon kamen in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach ereigneten sich die Unfälle zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Saarmund in beiden Fahrtrichtungen. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Ob der Grund für die Unfälle eisglatte Staßen waren, war zunächt nicht klar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.