In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 27. Dezember 2021

Lichtenberg: Supermarkt in Flammen

Ein Supermarkt in der Siegfriedstraße in Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern von den Flammen erfasst. Das Dach des Marktes stürzte während der Löscharbeiten ein. Verletzt wurde niemand. Insgesamt 90 Feuerwehrleute löschten den Brand. Es kamen Drehleitern zum Einsatz. „Die Lage ist übersichtlich“, sagte ein Feuerwehrmann vom Einsatzort. Wegen der Löscharbeiten musste die Siegfriedstraße komplett gesperrt werden.

Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Supermarkt auf einer Fläche von etwa 1.200 qm im Vollbrand. Wir löschen den Brand derzeit mit 6 Rohren (2 über DLK). Es sind rund 90 Einsatzkräfte tätig. Die Lage ist übersichtlich. Verletzt wurde zum Glück niemand. pic.twitter.com/c6pMTGfAuQ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 27, 2021

Mitte: Wohnung brennt - Kran im Einsatz

In Mitte brannte eine Wohnung aus.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Mitte hat es in der vergangenen Nacht in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. "Den Übergriff des Feuers auf das Dach konnten wir verhindern", teilte die Feuerwehr mit.

Der Brandschutt wurde aus der Wohnung entfernt, wodurch wir die Deckenlast gesenkt haben. Die Nachlösch- und Kontrollarbeiten sind abgeschlossen. Neben der #Rüstgruppe kam auch die #Wasserwehr des #TD zum Einsatz. Inklusive Ablösungen waren hier 94 Einsatzkräfte tätig.#EstuK pic.twitter.com/UKHarZ0Xwk — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 27, 2021

Der Bewohner der Brandwohnung und weitere Bewohner des Hauses hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Informationen von vor Ort zufolge wurden zwei Menschen verletzt.

Es kamen Spezialkräfte vom Technischen Dienst zum Einsatz, um den Brandschutt mit Hilfe eines Krans und einer Mulde aus der Wohnung zu befördern. Durch das Entfernen des Brandschutts wurde die Deckenlast gesenkt. Da die Straße sehr eng ist, mussten Autos abgeschleppt werden, um Platz für den Kran zu schaffen. Insgesamt waren 94 Feuerwehrleute im Einsatz.