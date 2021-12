Weihnachten in Berlin: Zwei Schwerverletzte bei Messerangriffen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 26. Dezember 2021.

Mitte: Zwei Messerangriffe an Weihnachten

Ein 19-Jähriger und ein 27-Jähriger sind über Weihnachten in Berlin-Mitte bei Messerangriffen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, könnten die Taten zusammenhängen. Demnach ereignete sich am Freitag, Heiligabend, an der Gerichtstraße in Gesundbrunnen gegen 19 Uhr ein gewaltsamer Streit zwischen zwei Gruppen. Dabei erlitt ein 19-Jähriger Stichverletzungen im Oberkörper und am Arm. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er notversorgt wurde. Sein Zustand ist derzeit stabil, Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Zur einer zweiten Messer-Attacke kam es laut Polizei am Sonnabendnachmittag an der Reinickendorfer Straße. Dort hielt sich der 27-Jährige mit zwei weiteren Personen gegen 18 Uhr auf dem Gehweg auf, als eine Gruppe von rund 15 Personen die drei Männer umringt haben soll. Dabei wurde der Mann aus der dreiköpfigen Gruppe durch einen Messerstich in den Unterbauch schwer verletzt. Freunde des Angegriffenen brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste und stationär verblieb. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die an dem gewaltsamen Streit Beteiligten flüchteten. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Gesundbrunnen: Überfall auf Taxifahrer - Zeuge überwältigt Tatverdächtigen

Polizisten haben am Sonnabendmorgen einen Mann festgenommen, der gemeinsam mit einem Komplizen einen Taxifahrer in Gesundbrunnen überfallen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, ließen sich die beiden Männer vom Kottbusser Tor zur Soldiner Straße fahren. Als sie dort gegen 9 Uhr ankamen, entwendeten sie die Geldbörse und das Smartphone des 57 Jahre alten Fahrers. Ein 54 Jahre alter Zeuge bemerkte den Überfall, hielt den 32 Jahre alten Tatverdächtigen fest und brachte ihn zu Boden. Als dessen Komplize ihn jedoch mit einem Messer bedrohte, ließ er den Festgehaltenen laufen, alarmierte die Polizei und folgte beiden. Kurz darauf konnte der 32-Jährige festgenommen werden. In der Nähe fanden die Einsatzkräfte auch die Beute. Während der zweite Tatverdächtige flüchtete und unbekannt blieb, wurde der Festgenommene der Kriminalpolizei überstellt. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dahlem und Kaulsdorf: Polizisten nehmen mutmaßliche Einbrecher fest

Nach Einbrüchen in Dahlem und Kaulsdorf haben Polizisten am Sonnabendabend zwei Verdächtige festgenommen. Sie wurden anschließend der Kriminalpolizei überstellt, wie die Polizei mitteilte. Demnach alarmierte gegen 19 Uhr ein Mieter die Polizei zur Straße Falkenried, nachdem zwei Männer einen Wohnungseinbruch begangen und einen weiteren versucht hatten. Einen 34-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, konnten die Einsatzkräfte festnehmen. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Ein Einfamilienhaus an der Giesestraße war das Ziel von zwei weiteren Einbrechern. Ein Zeuge bemerkte die beiden laut Polizei gegen 20.30 Uhr, als sie das Gebäude verließen. Einsatzkräfte konnten in der Nähe einen 39 Jahre alten, in Deutschland nicht gemeldeten Mann festnehmen. Auch dessen Komplize konnte unerkannt entkommen. Weil sich der Festgenommene während der Flucht an der Hand verletzt hatte, wurde er zwischenzeitlich noch ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Nikolassee: Auto ausgebrannt

In Nikolassee ist am Sonnabendnachmitag ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Audi auf einem Parkplatz am Badeweg gegen 16.50 Uhr vollständig aus. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.