In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 25. Dezember 2021.

Weißensee: Mann stirbt an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Durch eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid ist ein Mann in seiner Wohnung in Weißensee ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren nach Angaben vom Samstag am Freitagnachmittag gerufen worden. Der Mann sei bereits leblos in der Wohnung gefunden worden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen Defekt an der Heizungsanlage, zu den Ursachen werde aber noch ermittelt.

Tegel: Gartenlaube brennt

Bei einem Feuer in einer Kleingartenkolonie in Tegel ist eine 25 Quadratmeter große Gartenlaube komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand in der Straße Vor den Toren war aus bisher noch unbekannter Ursache am Samstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr hat gelöscht.

39 Tote im Berliner Straßenverkehr 2021 - weniger Verletzte

39 Menschen starben bis kurz vor Ende dieses Jahres bei Verkehrsunfällen auf den Straßen der Hauptstadt. Das waren etwas weniger als 2020, als es 50 Tote im Straßenverkehr gab. Im Jahr 2019 registrierte die Polizei 40 Verkehrstote. Unter den tödlich verunglückten Menschen waren nach Angaben der Polizei 13 Fußgänger, 10 Radfahrer, 8 Autoinsassen, 5 Motorradfahrer und 3 weitere Verkehrsteilnehmer (Stand: 23. Dezember).

Die Zahl der Unfälle und verletzten Menschen ging erneut zurück. Damit setzte sich ein Trend von 2020 fort, der auf die Corona-Pandemie und den dadurch verringerten Straßenverkehr zurückzuführen ist. Von Januar bis Oktober 2021 erfasste die Polizei insgesamt 104 003 Verkehrsunfälle, wie das Amt für Statistik aktuell mitteilte. Das waren 2,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Es gab 10 495 Unfälle mit Personenschaden (–8,6 Prozent). 1651 Menschen wurden schwer verletzt (–9,2 Prozent) und 10 639 leicht (–8,4 Prozent).