Gefahrenwarnung Brand in Lagerhalle in Ludwigsfelde: Polizei ermittelt

Ludwigsfelde. Nachdem die Feuerwehr das Feuer in der Lagerhalle im Industriepark Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) gelöscht hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei zu den Ursachen. Es werde überprüft, ob eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vorliegt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Einen konkreten Verdacht gebe es aber nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Am Morgen stand in einer der Hallen Elektroschrott auf einer Fläche von 300 Quadratmetern in Flammen. Gegen 6.20 Uhr wurde Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit bis zu 80 Kräften an, die verhindern konnten, dass die Flammen auch auf andere Hallen übergriffen. Da die Halle nur wenig Zugänge haben soll, seien die Arbeiten schwierig gewesen, hieß es. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Dennoch hatte der Brand immense Auswirkungen.

Rauchentwicklung: amtliche Warnmeldung verschickt

So verschickte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) über seine App am Morgen eine amtliche Warnmeldung. Denn im Bereich rund um den Industriepark kam es „zu einer starken Brandrauch- und Bandgeruchsausbildung“. Daher wurde empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten und das betroffene Gebiet großräumig zu umfahren.

Der Industriepark liegt nördlich der rund 27.000 Einwohnende zählenden Stadt Ludwigsfelde. Dort wiederum wurden zahlreiche Straßen sicherheitshalber gesperrt. Betroffen waren neben Ludwigsfelde auch die Orte Stahnsdorf, Teltow, Nuthetal, Blankenfelde-Mahlow und Trebbin. Am Vormittag wurde die Warnung wieder aufgehoben. Der Rauch zog an Ludwigsfelde vorbei.