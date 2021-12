In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 23. Dezember 2021.

Kreuzberg: Schlägerei an Bushaltestelle endet im Krankenhaus

In der Nacht zu Donnerstag gerieten mehrere Personen an einer Haltestelle in der Schlesischen Straße in Kreuzberg in Streitigkeiten, wobei ein Mann verletzt zu Boden ging. Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den Mann in einem RTW versorgten und in ein Krankenhaus brachten. Währendessen wurde mindestens drei Männern kurzfristig die Freiheit entzogen. Einer der drei Männer hatte blutige Hände. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet.

Karlshorst: 96-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst wurde ein hochbetagter Mann gestern Vormittag schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der 96-Jährige kurz nach 9 Uhr die Fahrbahn Lehndorfstraße in Höhe der Wildensteiner Straße. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin erfasste den Fußgänger mit ihrem Mazda. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Hämatome und Hautabschürfungen am Oberkörper und an den Beinen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Gesundbrunnen: Wohnung brennt komplett aus

Am Mittwochabend brannte im Haßlingerweg / Reginhardstraße in Gesundbrunnen (Wedding) eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes vollständig aus. Die Brandbekämpfer fanden während der Löscharbeiten einen bewusstlosen Bewohner in den stark verrauchten Wohnräumen. Der Mann wurde von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und danach unter Reanimationsbedingungen in das Brandverletztenzentrum nach Marzahn transportiert. Ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

A12: Auto unter Lastwagen eingeklemmt - Familie verletzt

Ein Auto ist auf der Bundesautobahn 12 Richtung Polen unter einen Lastwagen geraten und wurde dort eingeklemmt. Die vier Insassen des Autos, eine Familie mit zwei Kindern, wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge streifte das Auto aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder) West einen Sattelzug und geriet dann unter einen weiteren. Ein Lastwagen und das Auto wurden abgeschleppt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 30.000 Euro.

Spandau: Mann greift Passanten an und verletzt sie schwer

In Wilhelmstadt hat gestern Mittag ein Mann unvermittelt drei andere Menschen angegriffen und schwer verletzt. Gemäß Zeugenaussagen soll der 27-Jährige gegen 11.40 Uhr auf einem Mieterparkplatz im Päwesiner Weg unvermittelt auf einen 64-Jährigen und eine 66-Jährige zugestürmt sein und beide attackiert haben. Hierbei soll der 27-Jährige beide zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Zeugen alarmierten die Polizei, die den aggressiven Mann noch vor Ort festnahm. Die Attackierten erlitten schwere Kopfverletzungen und innere Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und müssen dort stationär behandelt werden.

Während des Polizeieinsatzes erschien eine 85-Jährige, die angab, gegen 11.30 Uhr ebenfalls von dem Mann attackiert worden zu sein. Der ihr unbekannte 27-Jährige habe ihr in den Rücken getreten, woraufhin sie zu Boden gefallen und sich an der linken Hand und dem linken Arm verletzt hatte. Anschließend soll der Mann mehrfach in Richtung ihres Bauchs getreten haben. Der Frau war es gelungen, ihre Tasche vor ihren Körper zu schieben, so dass die Tritte gegen diese gingen. Der Mann hatte sich dann entfernt. Auch die 85-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Festgenommene wurde zunächst für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Aufgrund des Verdachts von psychischen Problemen soll noch heute zur Erwirkung eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden.

Autokäufer fährt mit mutmaßlichem Hehler direkt zur Polizei

Ein Autokäufer (37) aus Berlin hatte das richtige Gespür und ist mit dem gestohlenen Wagen und dem mutmaßlichen Hehler bei der Probefahrt in Köln direkt zur Polizei gefahren. Dort machte sich der mutmaßliche Hehler allerdings aus dem Staub - mit dem Auto, mit dem er aber in einer Sackgasse stecken blieb, wie die Kölner Polizei am Mittwoch mitteilte. Er floh dann zu Fuß.

Der Kaufinteressent aus Berlin hatte sich in Köln mit einem angeblichen „Vertreter des Halters“ getroffen. Der 16 bis 19 Jahre junge Mann zeigte kopierte Fahrzeug- und Personalpapiere und hatte auch nur einen Schlüssel dabei. Der Interessent wurde stutzig und steuerte das teure Coupé bei der Probefahrt Richtung Polizeiwache. Als eine Polizistin herauskam, sprang der Verdächtige auf den Fahrersitz und raste davon. Mehrere Passanten mussten zur Seite springen, so die Polizei. In einer nahe gelegenen Sackgasse fuhr der Flüchtige sich fest und lief zu Fuß weiter. Die vorgelegten Unterlagen waren laut Polizei gefälscht, das Auto am Montagabend gestohlen worden. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen.