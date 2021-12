In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 22. Dezember 2021.

Rudow: Illegaler Verkauf von Feuerwerk beendet

Zivile Beamte gingen am Dienstagnachmittag einem anonymen Hinweis nach, wonach ein Mann in der Schönefelder Straße in Rudow (Neukölln) aus seiner Wohnung heraus illegal Feuerwerk verkauft. Die Polizisten postierten sich an der angegeben Adresse und bemerkten, dass aus einem Fahrzeug Kisten mit Feuerwerkskörpern in einen weißen Ford umgeladen wurden. Nach einer Durchsuchung der Wohnung wurde der Mann vorübergehend festgenommen und nach der Sicherstellung der Feuerwerkskörper zur Erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Gefangenensammelstelle gebracht.

Foto: Pudwell

Die Ausbeute ist recht üppig: Mehr als 300 Kilogramm legale und illegale Feuerwerkskörper wurden aus der Wohnung und dem Pkw in einen Lkw der Polizei verladen - kistenweise Raketen, Batterien, aber auch fünf verschiedene Schreckschusswaffen und "Vogelschreck"-Munition wurden sichergestellt. Dazu kommen eine vierstellige Bargeldsumme, die als Verkaufserlös gewertet wird und rund 80 Gramm Marihuana.

A12: Auto unter Lastwagen eingeklemmt - Familie verletzt

Ein Auto ist auf der Bundesautobahn 12 Richtung Polen unter einen Lastwagen geraten und wurde dort eingeklemmt. Die vier Insassen des Autos, eine Familie mit zwei Kindern, wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge streifte das Auto aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder) West einen Sattelzug und geriet dann unter einen weiteren. Ein Lastwagen und das Auto wurden abgeschleppt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 30.000 Euro.

Cottbus: Autofahrer rammt Einkaufswagen auf der Autobahn

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es in der Nacht zu Mittwoch auf der A15 bei Cottbus. Ein VW-Fahrer war dort gegen 3.15 Uhr in Richtung Polen unterwegs, als plötzlich ein Einkaufswagen von einer Autobahnbrücke fiel. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. Polizisten konnten vor Ort einen Tatverdächtigen stellen, sie fanden zudem einen weiteren Einkaufswagen und eine Warnbake. Der 31-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, wurde festgenommen.

Kreuzberg: Mann offenbar von Drogendealern zusammengeschlagen

Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in Kreuzberg zusammengeschlagen, verletzt und beraubt worden. Der Polizei zufolge hatten laute Rufe und Schreie eine Anwohnerin der Görlitzer Straße gegen 3.20 Uhr geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah sie zwei Männer rennen und rief die Polizei. Die Beamten fanden einen Verletzen auf dem Gehweg, der nur schwer ansprechbar und über Schmerzen klagte. Der Mann sagte, ihn hätten vier Männer angesprochen und gefragt, ob er Drogen kaufen wolle. Als ablehnte und das Weite suchte, holten ihn die Männer ein, hielten ihn fest und schlugen auf ihn ein. Der 34-Jährige wehrte sich zwar, ging aber trotzdem zu Boden.

Dennoch traten und schlugen die Unbekannten weiter auf ihr Opfer an. Einer von ihnen biss den 34-Jährigen sogar ins Ohr. Dann beraubten sie den Wehrlosen und flohen Richtung Lübbener Straße. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lichtenberg: Polizei stößt bei Fahrzeugüberprüfung auf Drogen

Eine Polizeistreife wollte kurz nach Mitternacht den Fahrer eines Audi in der Landsberger Allee / Vulkanstraße in Lichtenberg überprüfen und forderte ihn zum Anhalten auf. Der Fahrer hielt zunächst auch an, versuchte jedoch zu flüchten, als einer der beiden Beamten aus dem Fahrzeug gestiegen war. Seine Flucht endete wenige Meter später in der Vulkanstraße: Polizeikräfte stoppten ihn, indem sie ihr Fahrzeug vor den Audi stellten. Neben dem 26-Jährigen Fahrer saß ein 40-Jähriger Beifahrer. Nach dem Öffnen der Türen strömte den Polizeikräften ein deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Audi wurden mehrere Tütchen mit Drogen sowie ein Messer gefunden. Bei einer körperlichen Durchsuchung des Fahrers fanden die Beamten weitere Drogen und Bargeld. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurde die Wohnung des Jüngeren durchsucht. Dort fanden die Polizisten neben diversem Verpackungsmaterial 500 Gramm Cannabis und rund 950 Gramm Kokain. Der 26-Jährige soll am heutigen Mittwoch einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Wilmersdorf: Raser flüchet vor Polizei und baut Unfälle

Ein VW mit abgeklebter Seitenscheibe erweckte gestern Abend auf der BAB 100, Höhe Anschlussstelle Hohenzollerndamm, die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife. Eine gegen 17.25 Uhr durchgeführte Abfrage zum Fahrzeug ergab, dass dieses wegen fehlender Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben ist. Mit diesem Wissen forderten die Kollegen den Fahrzeugführer mittels Anhaltestab dazu auf, ihnen zu folgen.

Dieser Anweisung kam der bis dahin Unbekannte zunächst nach, zögerte dann aber und setzte seine Fahrt auf der Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Beamten schalteten daraufhin Blaulicht und Sirene ein und folgten dem Mann bis zur Anschlussstelle Grazer Damm, über die die Schnellstraße verlassen werden sollte. An der Kreuzung Grazer Ecke Vorarlberger Damm musste der Flüchtende verkehrsbedingt warten, was den beiden Kollegen ermöglichte, zu ihm aufzuschließen und ihn ein weiteres Mal zum Anhalten aufzufordern. Das tat er auch dieses Mal nicht, rammte stattdessen den Einsatzwagen sowie ein ebenfalls an der roten Ampel wartendes Auto und flüchtete dann über den Grazer Damm in südliche Richtung. Während der weiteren Fahrt – zum Teil auch über Fußwege – missachtete der VW-Fahrer weitere Lichtzeichen sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen und gefährdete dadurch unzählige Menschenleben.

In der Menzelstraße, im Ortsteil Schöneberg, rammte er insgesamt fünf Autos und kollidierte schließlich mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Dabei verletzten sich zwei Frauen leicht, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Der Unbekannte versuchte noch, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnte daran aber durch die ihm bis dahin gefolgten Zivilkräfte gehindert werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erhebliche Gegenwehr, was einen der Beamten dazu veranlasste, Reizgas einzusetzen. Erst jetzt konnten dem 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz Handschellen angelegt werden.

Nachdem die angeforderte Besatzung eines Rettungswagens die Erstversorgung des Beschuldigten abgeschlossen hatte, wurde dieser zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er für die ermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Der VW, der einem anderen Fahrzeughalter zuzuordnen ist und in dem unter anderem ein Messer gefunden wurde, wurde beschlagnahmt.

Alt-Glienicke: Laster stürzt auf A113 um

Nach einem Verkehrsunfall auf der A113 wenige Minuten nach 9 Uhr ist es zu Staus und Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Autobahn war stadteinwärts zwischen Anschlussstelle Schönefeld-Nord und Anschlussstelle Stubenrauchstraße gesperrt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr war auf der A 113 in Alt-Glienicke an der Anschlussstelle Adlershof ein Lkw umgestürzt. Eine Person befand sich nach dem Unfall noch im Lkw. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort. Im Einsatz waren auch die Rüstgruppe und ein Rettungshubschrauber. Gegen 11 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Gesundbrunnen: Mann randaliert in U-Bahnhof

Am Dienstagnachmittag randalierte ein Mann im U-Bahnhof Gesundbrunnen und beschädigte dabei unter anderem einen Waggon. Gegen 17.50 Uhr war die Besatzung eines Einsatzwagens im Rahmen eines Streifenganges im Bahnhofsgebäude unterwegs, als mehrere Fahrgäste eine Person meldeten, welche ins Gleisbett gesprungen sei und nun mit Steinen um sich werfe. Die beiden Beamten eilten zum Bahnsteig und stellten den schreienden Verdächtigen auf den Gleisen fest. Er nahm die dort befindlichen Schottersteine auf und warf diese ziellos um sich. Menschen wurden glücklicherweise nicht getroffen, jedoch eine Schaufensterscheibe und eine Lampe beschädigt.

Zudem warf der Mann auch einen Stein gegen einen einfahrenden U-Bahnzug der Linie U8 und traf die Frontscheibe, welche splitterte. Dabei wurde der 41 Jahre alte Fahrer leicht verletzt und kam anschließend zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Die Polizisten redeten beruhigend auf den Randalierer ein und konnten dadurch schließlich erreichen, dass er auf den Bahnsteig kletterte, sich auf den Boden legte und sich widerstandslos festnehmen ließ. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Unterwegs trat er im Rettungswagen gegen das Bein eines Polizeikommissars sowie gegen die Einrichtung des Fahrzeugs.

In der Klinik veranlasste eine Ärztin die Aufnahme in der psychiatrischen Abteilung des Hauses. Der attackierte Polizist wurde nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der festgesetzte 22-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Friedenau: Bus ausgebremst und geflüchtet

In Friedenau soll gestern Nachmittag ein bisher Unbekannter den Fahrer eines BVG-Busses zu einer abrupten Bremsung veranlasst haben, woraufhin eine Frau in dem Bus stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs gegen 15.30 Uhr in der Rheinstraße direkt vor dem Linienbus unerwartet stark abgebremst und zeitgleich den Blinker betätigt haben, offenbar um in eine Parklücke auf dem Mittelstreifen zu fahren. Der Busfahrer musste daraufhin ebenfalls stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 81 Jahre alte Frau, die als Fahrgast in dem Bus war, stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Arm zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte wenig später in ein Krankenhaus. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.

Blumberg: Autofahrer landet im Graben

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Blumberg im Landkreis Barnim mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und blieb dann im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Das Auto landete im Straßengraben.

Foto: Thomas Peise